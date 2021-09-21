Новокузнечанин потерял десятки тысяч рублей из-за любви к театру

Горожанин наткнулся в интернете на объявление о том, что в одном из городских театров состоится спектакль московской труппы, где сыграют известные актеры. Приобретя билет за 2 500 рублей, чуть позже мужчина захотел его вернуть, поскольку изменились планы. В этот момент он попался на уловку мошенников.

– Ему была направлена ссылка на сайт, где заполнил необходимые поля и выполнил инструкции "для возврата оплаты билета", но в результате с его банковской карты было списано более 36 000 рублей, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Выяснилось, что данный спектакль вовсе не был включен в афишу театра и его показ не планировался. Сайт с объявлением был зарегистрирован за пределами России и оказался фейковым.

Стражи порядка устанавливают личности аферистов. Статья уголовного кодекса о мошенничестве предусматривает лишение свободы до пяти лет.