Новокузнечанин потерял десятки тысяч рублей из-за любви к театру

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Житель южной столицы Кузбасса лишился своих сбережений после покупки билета на несуществующий спектакль.

Горожанин наткнулся в интернете на объявление о том, что в одном из городских театров состоится спектакль московской труппы, где сыграют известные актеры. Приобретя билет за 2 500 рублей, чуть позже мужчина захотел его вернуть, поскольку изменились планы. В этот момент он попался на уловку мошенников.

– Ему была направлена ссылка на сайт, где заполнил необходимые поля и выполнил инструкции "для возврата оплаты билета", но в результате с его банковской карты было списано более 36 000 рублей, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Выяснилось, что данный спектакль вовсе не был включен в афишу театра и его показ не планировался. Сайт с объявлением был зарегистрирован за пределами России и оказался фейковым.


Стражи порядка устанавливают личности аферистов. Статья уголовного кодекса о мошенничестве предусматривает лишение свободы до пяти лет.

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