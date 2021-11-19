Новокузнечанин пострадал в ДТП с фонарем на Ильинском шоссе

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В минувший четверг в южной столице Кузбасса произошла серьезная авария: легковушка на скорости влетела в фонарный столб. В УГИБДД по Кузбассу рассказали подробности произошедшего.

Сигнал о ДТП на территории Ильинского шоссе в Новокузнецке поступил стражам закона в четверг, 18 ноября, около 11:35 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель Toyota Caldina не учел погодные условия при выборе скорости движения, из-за чего совершил наезд на опору освещения.

32-летний водитель травмирован. Медики госпитализировали его в больницу. Сейчас пострадавший на стационарном лечении, рассказали о состоянии мужчины в УГИБДД по Кузбассу.

Судя по кадрам, на месте происшествия в связке с медицинским персоналом работали сотрудники МЧС.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автобус с пассажирами перевернулся на кузбасской трассе.

Видео: ВКонтакте / "ДТП | ЧП Кузбасс"

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