Новокузнечанин пострадал в ДТП с фонарем на Ильинском шоссе

Сигнал о ДТП на территории Ильинского шоссе в Новокузнецке поступил стражам закона в четверг, 18 ноября, около 11:35 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель Toyota Caldina не учел погодные условия при выборе скорости движения, из-за чего совершил наезд на опору освещения.

– 32-летний водитель травмирован. Медики госпитализировали его в больницу. Сейчас пострадавший на стационарном лечении, – рассказали о состоянии мужчины в УГИБДД по Кузбассу.

Судя по кадрам, на месте происшествия в связке с медицинским персоналом работали сотрудники МЧС.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автобус с пассажирами перевернулся на кузбасской трассе.