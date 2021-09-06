Новокузнечанин попал в колонию за убийство высмеявшего его собутыльника

Из материалов дела известно, что в злополучный вечер в Новокузнецке осужденный распивал спиртное в компании знакомого в своей квартире. В ходе застолья приятель начал высмеивать хозяина за то, что ранее он ухаживал за девушкой, но она не ответила взаимностью и начала отношения с другим мужчиной.

— Осужденный разозлился и вытолкал гостя в подъезд, потребовав покинуть его жилище. Однако мужчина вернулся в квартиру и стал оскорблять хозяина нецензурной бранью. Тот разозлился, сходил за ножом и несколько раз ударил им обидчика в шею, — прокомментировали в СК СК по Кузбассу.

От полученных травм 46-летний пострадавший скончался на месте, а преступник решил скрыть следы преступления и вынес бездыханное тело на лестничную площадку этажом ниже. После он отправился в жилье, где попытался замыть следы крови, но не успел. На место убийство по сигналу жильцов прибыли стражи закона.

Суд признал вину жителя южной столицы Кузбасса. Он приговорен к наказанию в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).