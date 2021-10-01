Новокузнечанин попал в колонию после звонка друга

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Житель южной столицы Кузбасса угодил за решетку после беседы с земляком, которая закончилась убийством.

В Новокузнецке осудили мужчину за смертельное избиение человека.

По данным СК, в октябре прошлого года осужденный отправился в дом друга после того, как последний позвонил и попросил приехать. Мужчина выдвинулся в путь, а по прибытии его обругали.

– При встрече товарищ оскорбил осужденного. Последний разозлился и избил приятеля до потери сознания, после чего ушел, – рассказали в областном СУ СКР.

На тело избитого новокузнечанина наткнулись на улице прохожие и вызвали врачей. Оказалось, что мужчина скончался. Оперативники изучили телефон погибшего и выяснили, с кем он говорил перед смертью, что позволило выйти на агрессора.


Суд признал 41-летнего жителя Центрального района Новокузнецка виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и отправил в колонию на пять лет.

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