Новокузнечанин попал под суд за торговлю контрафактными сигаретами

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Житель южной столицы Кузбасса попал на скамью подсудимых за сбыт немаркированной табачной продукции.

Правоохранители получили информацию о незаконной деятельности 48-летнего новокузнечанина в июне 2021 года. Задержанный заказывал немаркированные табачные изделия через Интернет и сбывал их на территории города.

"В салоне его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли более 4 000 пачек табачных изделий. <...> Согласно заключению эксперта, стоимость изъятого составила более 1 млн рублей", — сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области

Возбужденное в отношении новокузнечанина дело рассмотрит суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД РФ по Кемеровской области


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