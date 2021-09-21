Новокузнечанин попал под суд за смертельное избиение матери

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В южной столице Кузбасса завершилось расследование по делу об избиении женщины, из-за которого она скончалась.

В Новокузнецке будут судить 30-летнего мужчину, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По версии СК, в мае этого года новокузнечанин пришел в гости к родителям, с которыми устроил пьянку. Просьба матери налить ей выпить обернулась трагическими последствиями.

— Мужчина отказался выполнить просьбу, напомнив, что ранее она перенесла микроинсульт. Женщина повторила просьбу. Разозлившись, он избил мать. Утром отец сообщил сыну, что женщина не подает признаков жизни, — сообщили в СУ СКР по Кузбассу.

На вызов приехали правоохранители и медики, которые зафиксировали смерть 57-летней новокузнечанки. Сначала агрессор сознался в содеянном, а после стал отрицать свою причастность к гибели матери. Теперь его судьбу решит суд.

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