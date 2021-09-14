Новокузнечанин попал под суд после публикации в Сети информации об интимной жизни экс-супруги

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В Кемеровской области будут судить мужчину, выложившего в соцсетях интимные подробности о бывшей жене, с которой был в ссоре.

33-летний житель Новокузнецка обвиняется по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). По данным СК, в феврале горожанин выставил в соцсетях скриншоты переписки, где обсуждались интимные подробности жизни его бывшей жены.

— Обвиняемый решил проучить бывшую супругу, с которой у него сложились конфликтные взаимоотношения, — рассказали в региональном СУ СКР.

Возмущенная подобным поступком женщина сообщила об инциденте правоохранителям. В результате злоумышленник сознался в содеянном, теперь уголовное дело направлено в суд для подробного рассмотрения.

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