Новокузнечанин попал под суд после публикации в Сети информации об интимной жизни экс-супруги

33-летний житель Новокузнецка обвиняется по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). По данным СК, в феврале горожанин выставил в соцсетях скриншоты переписки, где обсуждались интимные подробности жизни его бывшей жены.

— Обвиняемый решил проучить бывшую супругу, с которой у него сложились конфликтные взаимоотношения, — рассказали в региональном СУ СКР.

Возмущенная подобным поступком женщина сообщила об инциденте правоохранителям. В результате злоумышленник сознался в содеянном, теперь уголовное дело направлено в суд для подробного рассмотрения.