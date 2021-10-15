Новокузнечанин попал под суд из-за немаркированных сигарет

Индивидуальный предприниматель из Новокузнецка приобрел и хранил сигареты без акцизной маркировки общей стоимостью более миллиона рублей, сообщают VSE42 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кемеровской области. В дальнейшем мужчина собирался сбыть товар через киоски розничной торговли на территории города.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

‒ Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.