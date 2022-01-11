Новокузнечанин пообещала 10 тысяч рублей за информацию о вандалах

В Сети житель южной столицы Кузбасса сообщил о проделках неизвестных вандалов, которые бросили мусорную урну на капот его иномарки. По словам автора публикации, инцидент произошел в новогодние праздники, 6 января, во дворе дома Авиаторов, 61 (Новоильинский район)

– Неизвестные положили на капот Тойоты металлическую урну, – указал подробности автомобилист.

Мужчина предложил землякам помочь ему в поисках хулиганов за материальное поощрение. Свидетелю происшествия за полезные сведения он готов заплатить 10 000 рублей. Связаться с горожанином можно в Instagram.