Новокузнечанин пообещала 10 тысяч рублей за информацию о вандалах

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Житель Новокузнецка предложил крупную сумму вознаграждения за данные о вандалах, которые бросили мусорную урну на его автомобиль.

В Сети житель южной столицы Кузбасса сообщил о проделках неизвестных вандалов, которые бросили мусорную урну на капот его иномарки. По словам автора публикации, инцидент произошел в новогодние праздники, 6 января, во дворе дома Авиаторов, 61 (Новоильинский район)

– Неизвестные положили на капот Тойоты металлическую урну, – указал подробности автомобилист.

Мужчина предложил землякам помочь ему в поисках хулиганов за материальное поощрение. Свидетелю происшествия за полезные сведения он готов заплатить 10 000 рублей. Связаться с горожанином можно в Instagram.

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