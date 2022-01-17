Новокузнечанин понесет наказание за нападение его собаки на ребенка

Инцидент произошел в Орджонекидзевском районе Новокузнецка. Владелец собаки породы "американский стаффордширский терьер" оставил ее без присмотра, привязав у входа в продуктовый магазин. При этом намордника на животном не было. Когда мимо прошла девочка, собака набросилась на нее, оцарапала и покусала. В результате ребенку были причинены укушенные раны правого предплечья и левого плеча, назначено амбулаторное лечение. Девочка испытала боль и сильный испуг, у нее нарушился сон, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием взыскать с владельца напавшей собаки компенсацию морального вреда. Требования были удовлетворены. Новокузнечанина обязали выплатить в пользу девочки 40 000 рублей.