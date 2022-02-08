Новокузнечанин понес наказание за хранение смертоносной находки

Летом 2021 года правоохранители столицы Кузбасса получили информацию о мужчине, который в своем автомобиле хранил огнестрельное оружие.
Сотрудники полиции остановили автомобиль и задержали подозреваемого.
– Полицейские обнаружили и изъяли у него самодельный пистолет со снаряженным магазином и семью патронами, – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Данное оружие, как показала экспертиза, пригодно для стрельбы. Мужчина случайно нашел пистолет и оставил его в целях собственной безопасности, за что стал фигурантом уголовного дела.
Суд признал 27-летнего новокузнечанина виновным и приговорил к шести месяцам ограничения свободы. Оружие уничтожили.
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