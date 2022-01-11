Новокузнечанин получил реальный срок за смертельное лихачество

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Суд заменил наказание жителю южной столицы Кузбасса, который ранее был осужден за ДТП, в котором погибла молодая пассажирка.

Инцидент произошел в июле 2020 года на проспекте Ермакова в Новокузнецке. Местный житель, 22-летний мужчина, управляя машиной Toyota Mark II, не выбрал безопасную скорость движения. Транспортное средство ушло в боковой занос, после чего налетело на опору освещения и три припаркованных автомобиля. В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка Toyota, которая не была пристегнута ремнями безопасности. Экспертиза установила, что в момент ДТП скорость транспортного средства составляла не менее 123 километров в час.


Суд признал новокузнечанина виновным в совершении смертельной аварии и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы с испытательным сроком четыре с половиной года. Однако потерпевшая сторона не осталась удовлетворена и подала апелляцию, после чего молодой человек получил два с половиной года реального лишения свободы в колонии-поселении, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Примечательно, что за первые семь месяцев 2020 года виновник смертельного ДТП девять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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