Новокузнечанин получил реальный срок за смертельное лихачество

Инцидент произошел в июле 2020 года на проспекте Ермакова в Новокузнецке. Местный житель, 22-летний мужчина, управляя машиной Toyota Mark II, не выбрал безопасную скорость движения. Транспортное средство ушло в боковой занос, после чего налетело на опору освещения и три припаркованных автомобиля. В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка Toyota, которая не была пристегнута ремнями безопасности. Экспертиза установила, что в момент ДТП скорость транспортного средства составляла не менее 123 километров в час.

Суд признал новокузнечанина виновным в совершении смертельной аварии и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы с испытательным сроком четыре с половиной года. Однако потерпевшая сторона не осталась удовлетворена и подала апелляцию, после чего молодой человек получил два с половиной года реального лишения свободы в колонии-поселении, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Примечательно, что за первые семь месяцев 2020 года виновник смертельного ДТП девять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.