Новокузнечанин получил наказание за призывы к терроризму

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Суд вынес приговор жителю южной столицы Кузбасса, который оставил в социальных сетях незаконную запись.

Новокузнечанин, 40-летний мужчина, попал в поле зрения правоохранителей после того, как оставил в Сети запись, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности. При этом кузбассовец осознавал противоправность своих действий и то, что пост направлен на неограниченный круг лиц. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

– Решением 1-го Восточного окружного военного суда новокузнечанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, с назначением штрафа в размере 360 тысяч рублей, – сообщают в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области.

Приговор суда вступил в законную силу.

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