Новокузнечанин получил 400 тысяч рублей после гибели родственника

Новокузнечанин, будучи пьяным, поссорился со знакомым и нанес ему несколько ударов по голове. Позже пострадавший скончался от полученных травм. За причинение смерти по неосторожности агрессор получил полтора года ограничения свободы. Родственник убитого обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил, однако новокузнечанин не исполнил решение суда добровольно.

Приставы вынесли постановление об обращении взыскания на зарплату и банковские счета мужчины, ограничили его в праве выезда за границу и регистрации транспортных средств. Кроме того, к уже имевшейся сумме в 400 тысяч рублей был добавлен сбор в 28 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. После этого должник полностью выплатил требуемую сумму.