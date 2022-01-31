Новокузнечанин получил 400 тысяч рублей после гибели родственника

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Суд взыскал с жителя южной столицы Кузбасса несколько сотен тысяч за причинение смерти по неосторожности.

Новокузнечанин, будучи пьяным, поссорился со знакомым и нанес ему несколько ударов по голове. Позже пострадавший скончался от полученных травм. За причинение смерти по неосторожности агрессор получил полтора года ограничения свободы. Родственник убитого обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил, однако новокузнечанин не исполнил решение суда добровольно.


Приставы вынесли постановление об обращении взыскания на зарплату и банковские счета мужчины, ограничили его в праве выезда за границу и регистрации транспортных средств. Кроме того, к уже имевшейся сумме в 400 тысяч рублей был добавлен сбор в 28 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. После этого должник полностью выплатил требуемую сумму.

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