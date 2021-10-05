Новокузнечанин похитил кольца на 200 000 рублей из ювелирного бутика

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29-летний новокузнечанин украл украшение из ювелирного магазина, когда продавец демонстрировала ему товар. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Магазин ювелирных украшений лишился 200 000 рублей после того, как в торговую точку вторгся рецидивист-грабитель и вынес оттуда ценности. Добычей злоумышленника оказались планшет с кольцами и перстнями, которые он попросил показать для изучения изделий поближе.

– Как только работница достала из витрины планшет с 20 украшениями, злоумышленник выхватил его у нее из рук и скрылся, – сказали в ГУ МВД.

В результате представитель магазина обратился за помощью к полицейским. Вскоре стражам закона удалось вычислили подозреваемого. Им оказался 29-летний рецидивист. К моменту задержания он успел выручить за добычу 70 000 рублей, но прибыль не потратил.


Мужчина за свои действия попал под статью о грабеже. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на четыре года. Поиски пропавших колец ведутся до сих пор.

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