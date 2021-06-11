Новокузнечанин погиб после прыжка в воду со второго этажа

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Житель южной столицы Кузбасса, тело которого накануне водолазы вытащили со дна городского озера, до рокового погружения прыгнул в водоем с балкона второго этажа.

По информации правоохранительных органов, трагедия произошла в ночь на 10 июня. Тогда, по предварительной версии следствия, 33-летний уроженец Новокузнецка отдыхал на берегу водоема в компании друзей и родственников.

– В ночное время мужчина решил искупаться, прыгнув в воду с балкона второго этажа, – заявили в ведомстве.

Однако после погружения свидетели заметили, что в месте, где нырнул погибший, по воде пошли пузыри. Тогда родственники предприняли попытку отыскать его, но безуспешно. Из данных СК Кузбасса следует, что перед своей смертью, вероятно, гражданин употреблял спиртное.


Ранее редакция Avokado сообщала, что накануне произошел инцидент, который, предположительно, стоил жизни мужчине: кузбассовец нырнул и не вынырнул. Спасатели вытащили его труп на берег.

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