Новокузнечанин переночевал в одной квартире с трупом нового знакомого

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Новокузнецке. По версии следствия, 29-летний местный житель познакомился около магазина с 51-летним мужчиной, который пригласил его в гости для совместного застолья. В жилище у новокузнечан произошел конфликт, в ходе которого молодой мужчина нанес новому знакомому несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник остался в его квартире на ночь. Утром он скрылся с места преступления, заперев двери на ключ. Труп обнаружила мать потерпевшего, которая пришла к сыну в гости, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Правоохранители направили возбужденное в отношении новокузнечанина дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" в суд для рассмотрения.