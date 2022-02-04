Новокузнечанин отсудил у управляющей компании более ста тысяч рублей за травму

Житель южной столицы Кузбасса, выходя из подъезда жилого дома, подскользнулся на крыльце. Из-за болей, он обратился в медучреждение, в котором ему диагностировали телесные повреждения. Была проведена операция.

Новокузнечанин проходил долгий процесс реабилитации, в связи с чем лишился привычного образа жизни. Пострадавший гражданин обратился в суд против управляющей компании. Сотрудники УК не следили за состоянием общедомового имущества и не проводили очистку и обработку ото льда должным образом, передает УФССП по Кемеровской области.



Центральный районный суд Новокузнецка обязал управляющую компанию возместить компенсацию морального вреда мужчине в размере 120 000 рублей.