Новокузнечанин отсудил у бывшего работодателя 300 тысяч рублей за моральный вред

Новокузнечанин долгое время подвергался воздействию вибрации и охлаждающего микроклимата во время работы в горнодобывающей компании. Установлено, что вследствие этого мужчина утратил 30% общей трудоспособности. Кузбассовец не мог вести активный образ жизни и выполнять физическую работу из-за того, что сразу начинал кашлять и задыхаться, а также испытывал боли. За свои страдания мужчина потребовал от бывшего работодателя 300 тысяч рублей.

– Гражданин обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, его требования были удовлетворены, – сообщают в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Отмечается, что на сегодняшний день компенсация выплачена в полном объеме.