Новокузнечанин отправится в тюрьму за кражу в жилище матери

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Житель южной столице Кузбасса был признан виновным в похищении имущества в доме у близкой родственницы. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы.

Кража, выступившая причиной для возбуждения уголовного дела, была совершено в Новокузнецке. О преступлении, которое произошло в доме местной жительницы, 54-летняя горожанка рассказала полицейским, пояснив, что из сейфа, находившегося в ее жилище, неизвестный похитил иностранную валюту. Общую сумму ущерба оценили в 480 тысяч рублей.


Разбираясь в обстоятельствах кражи, полицейские установили, что к ней может быть причастен 29-летний сын заявительницы. Мужчину задержали. Впоследствии выяснилось также и то, что ранее он уже был судим. Новокузнечанин выступил фигурантом уголовного дела.

- Полицейские установили, что злоумышленник знал, где мама хранит ключ от сейфа, и воспользовавшись им, похитил деньги, которые впоследствии потратил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Накануне прошел, по его итогам мужчина был признан виновным. В качестве наказания его приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима.

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