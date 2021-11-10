Новокузнечанин отправится в колонию за вождение в пьяном виде

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Суд вынес приговор жителю южной столицы Кузбасса, которого обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину ожидает колония.

В сентябре 2021 года правоохранители в Новокузнецке остановили автомобиль Mercedes-Benz. Выяснилось, что 41-летний мужчина оказался пьян, что показало медицинское освидетельствование. Правоохранители обнаружили, что новокузнечанин уже был судим за аналогичное преступление, и по решению суда должен был отправиться в колонию-поселение.


Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Суд признал новокузнечанина виновным, и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии-поселении. При этом осужденный лишился прав на управление транспортными средствами на семь лет.

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