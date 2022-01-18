Новокузнечанин отправится в колонию за избиение перенесшей микроинсульт матери

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Суд в южной столице Кузбасса вынес приговор мужчине, который избил до смерти свою мать.

Инцидент произошел в Новокузнецке. Местный житель, 30-летний мужчина, распивал алкоголь со своим отцом в гостях у родителей. Мать новокузнечанина попросила, чтобы сын налил и ей спиртного, однако мужчина отказал ей, напомнив, что она ранее перенесла микроинсульт. Когда 57-летняя женщина повторила просьбу, сын разозлился и избил ее. Наутро мужчины обнаружили, что новокузнечанка не подает признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшей.


Сначала новокузнечанин сотрудничал со следствием и рассказал правоохранителям об избиении. Однако затем мужчина вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил злоумышленнику наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы. Свой срок новокузнечанин будет отбывать в колонии строгого режима.

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