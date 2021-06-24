Новокузнечанин отправился на беседу с полицейскими из-за поздней прогулки 5-летней дочери

К правоохранителям в Новокузнецке с заявлением о безвестной пропаже 5-летней дочки обратился 38-летний местный житель. На тот же момент, когда правоохранителям поступил звонок от мужчины, потерянная им девочка уже находилась с сотрудниками полиции.

Впоследствии выяснилось, что отец малолетней горожанки прибыл домой после работы и собирался идти в магазин. В жилище оставались трое его старших детей и 5-летняя дочь. Она же пошла на улицу после того, как родитель ушел. Вышла она, чтобы выгулять собаку.

Недалеко от дома, расположенного по улице Тореза в городе, ее заметил прохожий и, в связи с тем, что время на улице было уже позднее, решил, что c ней может что-то случиться, поскольку находилась она без взрослых. Мужчина сообщил о девочке в полицию.

Правоохранители провели профилактическую беседу с законным представителем девочки и передали ему дочку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.