Новокузнечанин отделался условным сроком за смертельное ДТП

Трагедия произошла после того, как мужчина превысил скорость и потерял управление. В результате машина въехала в опору освещения и стоящие там автомобили.

По информации ГУ МВД по Кузбассу, на момент аварии новокузнечанин разогнался до 123 км/ч. В результате скончалась 22-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Разбирательство по делу о ДТП шло с октября прошлого года, а сама авария произошла летом. Суд признал лихача виновным и назначил два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре с половиной года. Приговор еще не вступил в законную силу.