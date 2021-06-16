Новокузнечанин остался без денег после поездки с девушкой из ночного клуба

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После отдыха в увеселительном заведении жительница южной столицы Кузбасса обокрала водителя, который подвез ее. Теперь горожанке грозит тюремный срок.

К полицейским в Заводском районе города обратился 30-летний мужчина, сообщивший о краже 10 тысяч рублей.


Разбираясь в обстоятельствах совершенного преступления, под подозрение силовиков по данному делу попала 25-летняя местная жительница. Ее задержали и выяснили, что она, возвращаясь из ночного клуба, подошла к одной из парковок города, где обратилась к водителю с просьбой увезти ее домой. По приезде она вышла за деньгами, однако больше не вернулась. Тогда же водитель обнаружил, что из его авто пропали денежные средства в размере вышеупомянутой суммы.


По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Горожанке, похитившей деньги подвезшего ее мужчины, грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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