+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Новокузнечанин остался без денег и квадроцикла после посещения сайта мототехники

0
Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса лишился крупной суммы денег при попытке купить технику. Теперь делом занимается полиция.

Как сообщается ,в полицию обратился 32-летний новокузнечанин, который рассказал, что с его карты похитили 216 тысяч рублей.


Выяснилось, что мужчина зашел на специальный сайт по продаже мототехники, где выбрал себе модель квадроцикла. Желая завладеть новым транспортным средством, он оплатил покупку онлайн. Когда житель Новокузнецка не получил подтверждение платежа, то попытался позвонить по указанным на сайте номерам, однако сделать это ему не удалось.


В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Уже известно, что счета, на которые новокузнечанин отправил деньги, зарегистрированы в Московской области. Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28083

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined