Новокузнечанин остался без денег и квадроцикла после посещения сайта мототехники

Как сообщается ,в полицию обратился 32-летний новокузнечанин, который рассказал, что с его карты похитили 216 тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина зашел на специальный сайт по продаже мототехники, где выбрал себе модель квадроцикла. Желая завладеть новым транспортным средством, он оплатил покупку онлайн. Когда житель Новокузнецка не получил подтверждение платежа, то попытался позвонить по указанным на сайте номерам, однако сделать это ему не удалось.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Уже известно, что счета, на которые новокузнечанин отправил деньги, зарегистрированы в Московской области. Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.