Новокузнечанин организовал убийство перекупщика автомобилей конюхом

По версии следствия, в марте 2007 года новокузнечанин предложил работнику конюшни убить перекупщика автомобилей, перед которым у его семьи был крупный долг. Конюх согласился, и горожанин разработал план преступления, а также нашел оружие. Мужчины назначили будущей жертве встречу и вместе с перекупщиком отправились ездить по городу. В один момент работник конюшни застрелил мужчину, после чего злоумышленники скрылись с места преступления. Тело погибшего нашли местные жители, а преступникам долгое время удавалось оставаться вне поля зрения правоохранителей.

В 2016 году был установлен и задержан новокузнечанин, который, под тяжестью доказательств, признался в убийстве и рассказал о подельнике, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Организатора преступления объявили в федеральный розыск и задержали в Бийске, где он жил под другой фамилией, которую смог получить еще в 2011 году.

В отношении 33-летнего новокузнечанина было возбуждено уголовное дело об организации убийства, совершенного из корыстных побуждений. Теперь кузбассовец предстанет перед судом.