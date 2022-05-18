Новокузнечанин организовал незаконный бизнес на азартных игроманах

Мужчина из Новокузнецка использовал нездоровый азарт местных жителей для своего обогащения. С этой целью он организовал казино в нежилом помещении Центрального района и приглашал туда посетителей через смс-уведомления.

Однако о противозаконной деятельности узнали стражи закона. В ходе оперативных мероприятий они нагрянули в клуб, где обнаружили и изъяли игровые столы, фишки и карты. В касса также нашли денежные средства в сумме 12 тысяч рублей.

В результате 35-летний горожанин за незаконную организацию и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны попал под статью. Его дело уже передано в суд, где его рассмотрят по существу.