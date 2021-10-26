Новокузнечанин оформил семь кредитов на своего деда ради гаджетов и развлечений

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Житель южной столицы Кузбасса взял семь кредитов на имя своего дедушки. Полученные деньги мужчина потратил на покупку гаджетов и развлечения.

Пожилой житель Новокузнецка обнаружил, что по кредиту, взятому им два года назад на операцию внуку, продолжает увеличиваться задолженность. При этом 69-летний мужчина был уверен, что выплачивает долг в связи с договором: все это время он перечислял на специальную карту по пять тысяч рублей ежемесячно.


Проведенная правоохранителями проверка выявила, что перечисления забирал себе 29-летний внук потерпевшего. Мужчина подключил "мобильный банк" к аккаунту родственника и похищал деньги, которые тот направлял на погашение задолженности. Кроме того, внук оформил на имя дедушки еще 7 кредитов на общую сумму около 540 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 670 тысяч рублей.

‒ Деньги злоумышленник потратил на развлечения, покупку автомобиля, одежды и гаджетов, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" и ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по этим статьям ‒ шесть лет лишения свободы.

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