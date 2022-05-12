Новокузнечанин обворовал покойников на 30 тыс рублей

Трое жители Киселевска обратились в полицию по факту исчезновения металлических ограждений с могил их усопших родственников. В общей сложности неизвестный вынес с кладбища в районе Афонино чужого имущества на 30 000 рублей.

Силовики схватили причастного к краже 27-летнего мужчину из Новокузнецка. Он признался, что демонтировал оградки при помощи лома. Таким методом ему удалось добыть с мест захоронений около 200 кг металлических изделий, которые потом сдал в специальный пункт, получив за все 15 000 рублей.

– Еще около 100 килограммов он планировал также продать, однако не успел, так как был задержан полицейскими. Общее количество мест захоронений, с которых были похищены ограждения, в настоящее время устанавливают сотрудники полиции, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Теперь похититель ограждений с могил может отправиться в тюрьму на пять лет.