Новокузнечанин обворовал покойников на 30 тыс рублей

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Житель южной столицы Кузбасса решил заработать на имуществе киселевских покойников, за что попал под статью.

Трое жители Киселевска обратились в полицию по факту исчезновения металлических ограждений с могил их усопших родственников. В общей сложности неизвестный вынес с кладбища в районе Афонино чужого имущества на 30 000 рублей.


Силовики схватили причастного к краже 27-летнего мужчину из Новокузнецка. Он признался, что демонтировал оградки при помощи лома. Таким методом ему удалось добыть с мест захоронений около 200 кг металлических изделий, которые потом сдал в специальный пункт, получив за все 15 000 рублей.

Еще около 100 килограммов он планировал также продать, однако не успел, так как был задержан полицейскими. Общее количество мест захоронений, с которых были похищены ограждения, в настоящее время устанавливают сотрудники полиции, прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Теперь похититель ограждений с могил может отправиться в тюрьму на пять лет.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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