Новокузнечанин обокрал собиравшую цветы девятилетнюю девочку

Девятилетняя новокузнечанка решила нарвать одуванчиков во время прогулки. С собой у девочки была сумка, в которой находился мобильный телефон. Ребенок положил вещи на лавочку и занялся сбором цветов. Позже юная горожанка обнаружила, что сумка пропала. Мать девочки обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Правоохранители задержали по подозрению в краже 43-летнего местного жителя. Он признался, что заметил оставленные без присмотра вещи и забрал смартфон из сумки. Затем злоумышленник закинул сумочку на козырек подъезда и скрылся, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь новокузнечанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенный телефон изъяли, сумку с козырька снял отец девочки.