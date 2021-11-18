Новокузнечанин незаконно ограничил передвижение соседей по подъезду

Житель Новокузнецка установил на лестничной площадке дверь с запорным механизмом, тем самым перекрыв соседям доступ к лифтовому холлу и балконам шестого и седьмого этажа. Кроме того, незаконно установленный элемент нарушал требования пожарной безопасности.

Одна из жительниц дома обратилась за помощью в суд, и ее требования о демонтаже двери были удовлетворены, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. Правоохранители провели разъяснительную беседу с нарушителем и принудили его к удалению незаконно установленного элемента.

На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объеме.