Новокузнечанин насмерть задохнулся под 100-килограммовой сожительницей

В Кузбассе завершилось расследование дела об убийстве, возбужденного в отношении 45-летней жительницы Орджоникидзевского района Новокузнецка. Информацией, собранной в ходе следствия, поделились в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Известно, что смертельный инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Тогда семейная пара, в состав которой и входит обвиняемая, распивали спиртное в своей квартире. В ходе небольшого застолья сожители поссорились. Злая горожанка дождалась пока ее возлюбленный ляжет на кровать и села ему на шею, чтобы, как впоследствии она рассказала правоохранителям, успокоить его. «Пути отхода» полная горожанка заблокировала ногами. Уткнувшись в матрац, потерпевший пролежал какое-то время до того, как перестал подавать признаки жизни. Обвиняемая испугалась и начала пытаться привести мужчину в чувство.

- Соседка этажом выше услышала эти крики, спустилась в квартиру потерпевшего и вызвала «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом, - добавили в СУ СКР Кузбасса.

Отмечается, что при росте ниже среднего вес обвиняемой достигает показателя в более 10 килограммов.

Уточняется, что вину свою она признала только частично, подчеркнув, что хотела только успокоить сожителя.

К текущему моменту дело уже направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.