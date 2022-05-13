Новокузнечанин напал на продавца из-за ошибки при взвешивании товара

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов на улице Хлебозаводской в Новокузнецке. Посетитель, 38-летний местный житель, начал конфликт с продавцом. Предварительно установлено, что мужчину разозлило то, что женщина допустила ошибку при взвешивании товара. Сначала покупатель разразился нецензурной бранью, а затем несколько раз толкнул и ударил сотрудницу торговой точки.

Прибывшие на место силовики прекратили конфликт и задержали новокузнечанина. Выяснилось, что ранее мужчина не был судим, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Момент нападения на продавца засняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине.

Нападавшего передали полиции для дальнейшего разбирательства.