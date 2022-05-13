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Новокузнечанин напал на продавца из-за ошибки при взвешивании товара

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Житель южной столицы Кузбасса нанес побои работнице магазина, которая неверно взвесила товар.

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов на улице Хлебозаводской в Новокузнецке. Посетитель, 38-летний местный житель, начал конфликт с продавцом. Предварительно установлено, что мужчину разозлило то, что женщина допустила ошибку при взвешивании товара. Сначала покупатель разразился нецензурной бранью, а затем несколько раз толкнул и ударил сотрудницу торговой точки.


Прибывшие на место силовики прекратили конфликт и задержали новокузнечанина. Выяснилось, что ранее мужчина не был судим, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Момент нападения на продавца засняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине.


Нападавшего передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Видео: Управление Росгвардии по Кузбассу

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