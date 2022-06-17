+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Новокузнечанин "накопил" десятки неоплаченных штрафов ГИБДД

0
Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса задолжал более 50 000 рублей, которые должен был выплатить в качестве наказания за нарушения правил дорожного движения.

Новокузнечанин неоднократно пренебрегал ПДД, из-за чего получил 90 штрафов от правоохранителей. Общая сумма, которую мужчина должен был выплатить, составила 54 000 рублей. Однако выполнять свои обязательства кузбассовец не спешил.


В итоге на новокузнечанина обратили внимание судебные приставы. Они обратили взыскание на средства должника в банке и запретили ему регистрацию транспортных средств. Кроме того, с мужчиной была проведена беседа, в которой ему разъяснили последствия неуплаты долга, сообщают в пресс-службе УФСПП РФ по Кемеровской области.


После этого новокузнечанин оплатил задолженность по штрафам в полном объеме.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37271

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined