Новокузнечанин неоднократно пренебрегал ПДД, из-за чего получил 90 штрафов от правоохранителей. Общая сумма, которую мужчина должен был выплатить, составила 54 000 рублей. Однако выполнять свои обязательства кузбассовец не спешил.

В итоге на новокузнечанина обратили внимание судебные приставы. Они обратили взыскание на средства должника в банке и запретили ему регистрацию транспортных средств. Кроме того, с мужчиной была проведена беседа, в которой ему разъяснили последствия неуплаты долга, сообщают в пресс-службе УФСПП РФ по Кемеровской области.

После этого новокузнечанин оплатил задолженность по штрафам в полном объеме.