Новокузнечанин на спор выкрал из магазина несколько головок сыра

Инцидент произошел в Новокузнецке на улице Хлебозаводской. По предварительной информации, работники одного из местных магазинов заметили, что один из посетителей положил к себе в рюкзак 11 головок сыра и направился к выходу мимо кассы. Сотрудник торговой точки заблокировал двери и вызвал на место силовиков.

Правоохранители задержали 29-летнего новокузнечанина. Мужчина пояснил, что совершил кражу из-за проигранного спора в азартной игре. Оказалось, что подозреваемый причастен к совершению еще одного аналогичного преступления, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кузбассу.

Задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.