Новокузнечанин лишится доли в квартире из-за долга перед дочерью

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Судебные приставы в южной столице Кузбасса наложили арест на долю должника в квартире.

Сообщается, что житель Новокузнецка должен был выплачивать денежные средства на содержание своей четырехлетней дочери, однако мужчина не делал этого регулярно, в следствие чего у него образовался долг в размере 150 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения со стороны правоохранителей, новокузнечанин не погасил задолженность в срок.


Сотрудником ведомства было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. Кроме того, имевшаяся у новокузнечанина доля в квартире была арестована. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 129 тысяч рублей.


Отмечается, что к должнику будет применен весь комплекс мер для принудительного взыскания задолженности до того момента, когда она будет полностью погашена.

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