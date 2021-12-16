Новокузнечанин лишился всей бытовой техники из-за забывчивости

Инцидент произошел в Новокузнецке. Местный житель вечером отправился в гости, при этом забыв запереть дверь квартиры. Когда новокузнечанин вернулся домой, вся бытовая техника из жилища была похищена. Неизвестный вынес стиральную машину, телевизор, мультиварку, индукционную печь и мобильный телефон.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 33-летний сосед потерпевшего. Оказалось, что он заглянул к новокузнечанину в гости, а когда увидел, что того нет в квартире ‒ похитил имущество. Часть украденного злоумышленник успел продать, остальное было изъято, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье ‒ шесть лет лишения свободы.