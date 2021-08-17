Новокузнечанин лишился свыше 2 миллионов рублей после звонка из «банка»

К полицейским в Новокузнецке поступило обращение от 35-летнего местного жителя, который сообщил, что неизвестная обманным похитила у него крупную сумму денег.

Разбираясь в обстоятельствах случившегося, правоохранители установили, что незадолго до обращения к силовикам заявитель получил звонок на мобильный от неустановленной горожанки, которая представилась сотрудницей банка. В ходе беседы женщина сообщила, что счет заявителя якобы атаковали мошенники, которые пытаются похитить с него деньги. Более того, хакеры, по ее словам, подали от имени мужчины заявку на получение кредита.

Оповещая мужчину об этом, «специалист» также предложила «помощь».

- Собеседница убедила мужчину в том, что для предотвращения транзакции по переводу необходимо самому подтвердить факт оформления займа и после зачисления на счет денежных средств срочно перевести их на «безопасную ячейку», откуда после аннулирования всех несанкционированных операций они будут возвращены в его пользование, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Выполнив все действия, новокузнечанин подтвердил оформление кредитов, а после перевел деньги на указанный аферисткой счет. В завершении диалога собеседница уточнила, что вскоре потерпевшего для опроса пригласят в полицию. Однако звонка от правоохранителей потерпевший не дождался и решил позвонить в банк самостоятельно. На горячей линии же мужчине посоветовали обратиться в полицию.

По факту силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемую сейчас ищут. Горожанке грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.