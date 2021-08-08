Новокузнечанин лишился денег при подготовке свидания с мошенницей

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В ГУ МВД по Кузбассу сообщил о желавшем пойти на свидание жителе Новокузнецка, который остался без средств при организации вечера.

По данным полиции, 28-летний житель Новокузнецка познакомился в интернете с девушкой. После нескольких дней переписки собеседница предложила встретиться. В качестве места для первого свидания она выбрала театр.


Для оплаты билетов девушка отправила новокузнечанину ссылку, пройдя по которой он ввел свои банковские реквизиты. В следующую минуту со счета мужчины были списаны все имеющиеся средства в размере девяти тысяч рублей.


Поняв, что стал жертвой мошенницы, житель Новокузнецка обратился в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование уголовного дела по статье "Мошенничество", передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

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