Новокузнечанин лишился денег при подготовке свидания с мошенницей

По данным полиции, 28-летний житель Новокузнецка познакомился в интернете с девушкой. После нескольких дней переписки собеседница предложила встретиться. В качестве места для первого свидания она выбрала театр.

Для оплаты билетов девушка отправила новокузнечанину ссылку, пройдя по которой он ввел свои банковские реквизиты. В следующую минуту со счета мужчины были списаны все имеющиеся средства в размере девяти тысяч рублей.

Поняв, что стал жертвой мошенницы, житель Новокузнецка обратился в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование уголовного дела по статье "Мошенничество", передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.