По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, 77-летний новокузнечанин получил по телефону сообщение, что неизвестные выкрали крупную сумму денег с его личного счета. Собеседник объяснил пенсионеру, что для того, чтобы вернуть средства и поймать вора необходимо провести "банковскую спецоперацию", в ходе которой потерпевший для обмана похитителей перевел более 1,6 миллионов рублей аферистам.

После этого спустя некоторое время местный житель ожидал обещанного курьера, который должен был осуществить доставку изъятых у преступников денег, но он не пришел.

Когда мужчина понял, что попался на уловку мошенников, то обратился в полицию. Стражи закона завели уголовное дело по факту махинаций, согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ. На данный момент специалисты пытаются установить личности мошенников.