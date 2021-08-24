+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Новокузнечанин лишился более 1,6 млн рублей после участия в "спецоперации"

0
Фото:  

Пожилой новокузнечанин во время операции по поимке злоумышленников, которые якобы выкрали деньги с его счетов, добровольно передал мошенникам более 1,6 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, 77-летний новокузнечанин получил по телефону сообщение, что неизвестные выкрали крупную сумму денег с его личного счета. Собеседник объяснил пенсионеру, что для того, чтобы вернуть средства и поймать вора необходимо провести "банковскую спецоперацию", в ходе которой потерпевший для обмана похитителей перевел более 1,6 миллионов рублей аферистам.


После этого спустя некоторое время местный житель ожидал обещанного курьера, который должен был осуществить доставку изъятых у преступников денег, но он не пришел.


Когда мужчина понял, что попался на уловку мошенников, то обратился в полицию. Стражи закона завели уголовное дело по факту махинаций, согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ. На данный момент специалисты пытаются установить личности мошенников.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28316

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined