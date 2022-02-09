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Новокузнечанин лишился 70 000 рублей при попытке провести ночь любви

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Житель южной столицы Кузбасса пытался вызвать путану, а в итоге остался без крупной суммы денег.

Накануне 33-летний житель Новокузнецка по объявлению позвонил девушке, оказывающей интимные услуги.


Та, представившись "Изабеллой", обсудила все нюансы с клиентом и попросила перечислить 1 500 рублей ей на карту. Мужчина провел оплату, однако женщина вновь попросила деньги, так как якобы произошел сбой в операции. В этот раз жрица любви попросила уже 8 500 рублей, объяснив, что она вернет их как только приедет на место.

–Новокузнечанин поверил собеседнице и еще несколько раз переводил на указанный счет денежные средства. Вскоре мужчина понял, что его обманывают, прекратил общение и обратился за помощью в полицию, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов об инциденте и об общей сумме ущерба, которая составила 70 000 рублей.


Личность мошенницы устанавливается, возбуждено уголовное дело. "Изабелле" грозит до пяти лет лишения свободы.

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