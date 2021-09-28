Новокузнечанин лишил часть горожан телефонной связи ради наживы

В Новокузнецке был задержан злоумышленник, похитивший часть охраняемой линии связи.

25-летний новокузнечанин ночью отрезал часть телефонного кабеля на улице 40 лет Победы и собирался унести его в пункт приема цветного металла. Прибывший на место происшествия экипаж Росгвардии задержал пытавшегося сбежать мужчину и передал его в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кузбассу.

По предварительной информации, нанесенный злоумышленником ущерб оценен в 15 тысяч рублей.