Новокузнечанин донес на брата ради сокрытия ДТП

Пьяный 39-летний новокузнечанин сел за руль своего автомобиля Toyota Crown и, сдавая назад, задел машину, припаркованную у дома на улице Мичурина. После совершения ДТП злоумышленник скрылся. Мужчина испугался, что потеряет права, если хозяин поврежденного транспортного средства обратится к правоохранителям. Кузбассовец решил заблаговременно заявить в полицию о том, что его автомобиль угнали. При этом он заподозрил в совершении "преступления" своего брата.

Правоохранители провели проверку и установили, что никакого угона не было. В отношении новокузнечанина возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Рассмотрением дела займется суд. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.