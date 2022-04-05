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Новокузнечанин донес на брата ради сокрытия ДТП

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Суд в южной столице Кузбасса рассмотрит дело мужчины, который сообщил о выдуманном преступлении.

Пьяный 39-летний новокузнечанин сел за руль своего автомобиля Toyota Crown и, сдавая назад, задел машину, припаркованную у дома на улице Мичурина. После совершения ДТП злоумышленник скрылся. Мужчина испугался, что потеряет права, если хозяин поврежденного транспортного средства обратится к правоохранителям. Кузбассовец решил заблаговременно заявить в полицию о том, что его автомобиль угнали. При этом он заподозрил в совершении "преступления" своего брата.


Правоохранители провели проверку и установили, что никакого угона не было. В отношении новокузнечанина возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Рассмотрением дела займется суд. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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