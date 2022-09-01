Новокузнечане занялись сексом на детской площадке

Сегодня, 1 сентября, новокузнечане поделились в социальных сетях роликом, на который якобы попали прилюдно занимающиеся сексом влюбленные. При этом, судя по видео, горожане расположились на скамейке у детской площадки: рядом видны качели и песочница.

‒ Октябрьский 33, сношаются во дворе посреди белого дня (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявил автор поста в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы посоветовали оператору проводить съемку с более близкого расстояния, так как на получившимся ролике можно разглядеть не так много деталей.