Новокузнечане заметили погаснувший вечный огонь

Сегодня, 4 апреля, в социальных сетях появилось сообщение от новокузнечан, которых удивил неработающий вечный огонь в мемориальном парке на улице Циолковского.

‒ Почему не горит огонь на Бульваре Героев? Он же вечный! ‒ задалась вопросом одна из горожанок.

На обращение ответила представитель пресс-службы администрации Новокузнецка. Специалист рассказала, что временное отключение было осуществлено лишь в субботу, 2 апреля, из-за необходимости проведения работ. Уже на следующий день вечный огонь вновь начал функционировать в прежнем режиме.