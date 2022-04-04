+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Новокузнечане заметили погаснувший вечный огонь

0
Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса поинтересовались, почему вечный огонь в одном из мест памяти оказался недействующим.

Сегодня, 4 апреля, в социальных сетях появилось сообщение от новокузнечан, которых удивил неработающий вечный огонь в мемориальном парке на улице Циолковского.

‒ Почему не горит огонь на Бульваре Героев? Он же вечный! ‒ задалась вопросом одна из горожанок.

На обращение ответила представитель пресс-службы администрации Новокузнецка. Специалист рассказала, что временное отключение было осуществлено лишь в субботу, 2 апреля, из-за необходимости проведения работ. Уже на следующий день вечный огонь вновь начал функционировать в прежнем режиме.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/34977

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined