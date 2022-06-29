Новокузнечане забили тревогу из-за массового отравления собак

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В Сети жители южной столицы Кузбасса сообщили о появлении неизвестных живодеров, которые кормят бездомных собак отравленной едой, обрекая их на мучительную смерть.

По словам автора сообщения, отравленных животных граждане заметили на улице Челюскина в районе домов №25 и №17 в Куйбышевском районе города.

Собаки умирают болезненной и мучительной смертью. Это бесчеловечно! У всех на виду, – сокрушилась автор поста в соцсетях.

К слову, рассказчик добавил, что после употребления напичканной ядами еды собак били судороги, умирали они на глазах у детей. Очевидец сказал, что в общей сложности видел трупы четырех бездомных псов в своем дворе. Новокузнечанин призвал земляков быть гуманнее и не избавляться от свор таким жестоким способом, поскольку отрава может навредить не только четвероногим, но и любопытным детям.

Да!
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