Новокузнечане забили тревогу из-за массового отравления собак

По словам автора сообщения, отравленных животных граждане заметили на улице Челюскина в районе домов №25 и №17 в Куйбышевском районе города.
– Собаки умирают болезненной и мучительной смертью. Это бесчеловечно! У всех на виду, – сокрушилась автор поста в соцсетях.
К слову, рассказчик добавил, что после употребления напичканной ядами еды собак били судороги, умирали они на глазах у детей. Очевидец сказал, что в общей сложности видел трупы четырех бездомных псов в своем дворе. Новокузнечанин призвал земляков быть гуманнее и не избавляться от свор таким жестоким способом, поскольку отрава может навредить не только четвероногим, но и любопытным детям.
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