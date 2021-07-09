Новокузнечане за месяц отдали более 41 млн рублей за проезд в общественном транспорте

По словам начальника отдела контроля электронного проезда МБУ ЕЦОПП Алены Титухиной, за июнь 2021 года выручка от работы общественного транспорта в Новокузнецке составила 41, 364 миллиона рублей. В эту сумму входит как оплата наличными, так и банковскими картами.

По сравнению с маем текущего года новокузнецкие пассажиры заплатили за проезд на 2, 8 миллиона рублей больше. Таким образом, в прошлом месяце жители южной столицы Кузбасса в среднем платили на 82 697 рублей больше ежедневно.

Как выяснилось, за указанный период во время рейдов было составлено 1 478 протоколов об административном правонарушении за безбилетный проезд. Об этом свидетельствуют данные на сайте мэрии Новокузнецка.

Напомним, ранее представитель Минтранса РФ дал оценку транспортной реформе, которую провели новокузнецкие власти.