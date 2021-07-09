Новокузнечане за месяц отдали более 41 млн рублей за проезд в общественном транспорте

0
Фото:  

Власти Новокузнецка подвели итоги месячника, который был посвящен борьбе с безбилетным проездом в общественном транспорте.

По словам начальника отдела контроля электронного проезда МБУ ЕЦОПП Алены Титухиной, за июнь 2021 года выручка от работы общественного транспорта в Новокузнецке составила 41, 364 миллиона рублей. В эту сумму входит как оплата наличными, так и банковскими картами.


По сравнению с маем текущего года новокузнецкие пассажиры заплатили за проезд на 2, 8 миллиона рублей больше. Таким образом, в прошлом месяце жители южной столицы Кузбасса в среднем платили на 82 697 рублей больше ежедневно.


Как выяснилось, за указанный период во время рейдов было составлено 1 478 протоколов об административном правонарушении за безбилетный проезд. Об этом свидетельствуют данные на сайте мэрии Новокузнецка.


Напомним, ранее представитель Минтранса РФ дал оценку транспортной реформе, которую провели новокузнецкие власти.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26891

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined