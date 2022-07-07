Новокузнечане выставили на продажу детскую комнату за 400 тысяч рублей

0
Фото:  

В южной столице Кузбасса была выставлена на продажу игровая студия для организации и проведения детских праздников площадью 150 квадратных метров.

Объявление о продаже студии для детских шалостей появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что объект, площадь которого составляет 150 кв.м, располагается на улице Тольятти, что в Центральном районе южной столицы Кузбасса.


Комната включает в себя игровой и банкетный залы, санузел, а также комнату администратора. Она также оснащена всеми необходимыми для веселого времяпрепровождения игрушками, батутом, горкой, качелями, домиком, шведской стенкой, а также стульями для ребятишек и взрослых.


Кроме того, владелец намерен оставить покупателю реквизит для аниматоров, несколько костюмов и декор для фотозон, клиентскую базу, раскрученные аккаунты в социальных сетях. Приобрести детскую студию предлагается за 400 000 рублей. Уместен торг.

Фото: Авито

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37919

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined