Новокузнечане выставили на продажу детскую комнату за 400 тысяч рублей

Объявление о продаже студии для детских шалостей появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что объект, площадь которого составляет 150 кв.м, располагается на улице Тольятти, что в Центральном районе южной столицы Кузбасса.

Комната включает в себя игровой и банкетный залы, санузел, а также комнату администратора. Она также оснащена всеми необходимыми для веселого времяпрепровождения игрушками, батутом, горкой, качелями, домиком, шведской стенкой, а также стульями для ребятишек и взрослых.

Кроме того, владелец намерен оставить покупателю реквизит для аниматоров, несколько костюмов и декор для фотозон, клиентскую базу, раскрученные аккаунты в социальных сетях. Приобрести детскую студию предлагается за 400 000 рублей. Уместен торг.