Новокузнечане вынесли из съемной квартиры мебель на 56 тыс рублей

За помощью к стражам закона обратилась жительница южной столицы Кузбасса, которая рассказала силовикам, что из квартиры, которую она сдавала в аренду, было похищено имущество. С ее слов, жилище около месяца снимала молодая девушка.

– Новокузнечанка проверила свое жилище и обнаружила, что квартиросъемщица съехала, также были похищены электропечь, телевизор, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, электрочайник, кухонный гарнитур, комод и прикроватные тумбочки, – пояснили в ГУ МВД по Кузбассу.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 56 000 рублей. В ходе расследования дела правоохранители нашли и опросили квартиросъемщицу. Она пояснила, что впустила в чужой дом свою подругу и двух ее знакомых, но вскоре поссорилась с гостями и сменила место жительства, не уведомив владелицу.

Злоумышленники 18, 22 и 23 лет обворовали чужое жилище. Все имущество они сдали в скупку и скрылись, но вскоре были задержаны оперативниками.

Дело с обвинительным приговором по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража"передано в суд. За злодеяния все фигуранты могут лишиться свободы на пять лет.