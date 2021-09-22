Новокузнечане вынесли из съемной квартиры мебель на 56 тыс рублей

0
Фото:  

Владелица квартиры в Новокузнецке лишилась мебели из-за гостеприимства молодой девушки, которая арендовала жилье.

За помощью к стражам закона обратилась жительница южной столицы Кузбасса, которая рассказала силовикам, что из квартиры, которую она сдавала в аренду, было похищено имущество. С ее слов, жилище около месяца снимала молодая девушка.

Новокузнечанка проверила свое жилище и обнаружила, что квартиросъемщица съехала, также были похищены электропечь, телевизор, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, электрочайник, кухонный гарнитур, комод и прикроватные тумбочки, пояснили в ГУ МВД по Кузбассу.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 56 000 рублей. В ходе расследования дела правоохранители нашли и опросили квартиросъемщицу. Она пояснила, что впустила в чужой дом свою подругу и двух ее знакомых, но вскоре поссорилась с гостями и сменила место жительства, не уведомив владелицу.


Злоумышленники 18, 22 и 23 лет обворовали чужое жилище. Все имущество они сдали в скупку и скрылись, но вскоре были задержаны оперативниками.


Дело с обвинительным приговором по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража"передано в суд. За злодеяния все фигуранты могут лишиться свободы на пять лет.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29226

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined